Trotz Quarantäne unterwegs - Mehrere Anzeigen gegen Familie in Karlstadt

Insgesamt wurden in einem Zeitraum von zwei Tagen fünf Quarantäneverstöße durch die Familienmitglieder festgestellt. Auf die Familienangehörigen kommen jetzt Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zu.

Unfallflucht in Thüngen

Thüngen/Lkr. Main-Spessart. Ein Transporter eines Postdienstleistungsunternehmens stieß am 08.06.21, gegen 14.10 Uhr, während der Fahrt gegen eine Gartenmauer und beschädigte diese erheblich. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Nachschau im Nahbereich konnte die Unfallverursacherin durch die Streife angetroffen werden. Am Fahrzeug und an der Mauer entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 2.000 Euro.