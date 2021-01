Trio wollte 93-Jährige in Darmstadt betrügen - Bankmitarbeitende verhindern Auszahlung

Gegen 13 Uhr verständigten Mitarbeitende einer Bankfiliale am Luisenplatz die Polizei und meldeten eine Kundin, die mehrere Tausend Euro für eine vermeintliche Teppichreinigung abheben wollte. Die Geldabholer sollen sich in der Nähe befinden und auf die Geldübergabe warten. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen und nach den Tatverdächtigen gefahndet. In einer Parallelstraße konnten Zivilstreifen die drei beschriebenen Männer antreffen und festnehmen.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Seniorin auf ein Zeitungsinserat gemeldet hatte und eine günstige Teppichreinigung in Anspruch nehmen wollte. Anstelle des versprochenen Seniorenrabatts sollte die Dame dann jedoch 4.400 Euro im Voraus zahlen, nachdem die Tatverdächtigen die hochwertigen Teppiche der 93-Jährigen im Wert von mindestens 14.000 Euro bereits in ihren Wagen gebracht hatten. Bei dem 29-jährigen Festgenommenen, der wie sein 23 Jahre alter Komplize bereits mehrfach unter anderem wegen Betruges polizeilich in Erscheinung getreten war, stellten die Einsatzkräfte ein Fahrzeugschlüssel sicher. Das Auto konnte in der Nähe festgestellt und die Teppiche der Darmstädterin aufgefunden werden. Zudem stellten die Fahnder im Wageninneren fast 2.000 Euro Bargeld sicher. Ob dieses Geld aus gleichgelagerten Taten stammen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen.