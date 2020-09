Trike rollt in den Main bei Klingenberg - Fahrer leicht verletzt

Gegen 11:30 Uhr wollte am 06.09.2020 ein Mann in Klingenberg am Mainufer sein Trike auf einen Anhänger verladen. Hierbei verlor der Fahrzeugbesitzer die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr damit die Böschung hinunter bis in den Main. Er verletzte sich dabei leicht und musste ärztlich versorgt werden. Das Fahrzeug wurde aufgrund drohender Gefahr von auslaufenden Betriebsstoffen durch die verständigte Feuerwehr geborgen. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Verschlossenes Fahrrad in Eschau gestohlen

Eschau, Lkrs. Miltenberg Der Geschädigte stellte sein MTB Marke Cube am 06.09.2020 gegen 01:30 Uhr in Eschau, Höhe der Hausnummer 109, in der Elsavastraße ab und kettete dieses vor Ort an. Als er gegen 04:30 Uhr damit wegfahren wollte war es nebst Schloss verschwunden.

Auto in Hausen zerkratzt

Hausen, Lkrs. Miltenberg Im Zeitraum vom 06.09.2020, 01:30 Uhr bis 10:30 Uhr wurde ein in der Zufahrt abgestellter Pkw Opel in Hausen, Sulzbacher Weg 23a, mittels spitzem Gegenstand an der hinteren rechten Türe zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Randalierer in Erlenbach unterwegs

Erlenbach a.Main In der Nacht vom 05.09. auf den 06.09. zogen augenscheinlich Randalierer durch Erlenbach a.Main. An zwei Ampelanlagen am Bahnhofsplatz und im Kreuzungsbereich Miltenberger Straße / Berliner Straße wurden jeweils die dortigen Taster zur Signalanforderung abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg