Triefenstein: Unfall in der Kloster-Kurve

Das Fahrzeug drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb im Straßengraben auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Marktheidenfeld. Am Donnerstagmorgen, den 30.12.2021, übersah ein männlicher, 56-jähriger Fahrzeugführer beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayr-Straße den querenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Vorfahrtsmissachtung

Marktheidenfeld. Am Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt der A3. Gegen 14 Uhr wollte ein 23-jähriger Fahrzeugführer von der Autobahnausfahrt Marktheidenfeld nach links auf die B 8 in Fahrtrichtung Marktheidenfeld einfahren. Hierbei übersah er den aus Richtung Altfeld kommenden Mercedes. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Marktheidenfeld. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ließ eine Dame ihre Geldbörse versehentlich in ihrem Einkaufswagen liegen und schob ihn zurück zum Unterstand eines Getränkemarktes in der Georg-Mayr-Straße. Kurze Zeit später bemerkte sie den Verlust und fuhr zurück zum Getränkemarkt, um die Einkaufswägen zu kontrollieren. Die Geldbörse konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Wer Hinweise zum Auffinden der Geldbörse geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

mkl/Polizei Marktheidenfeld