Triefenstein: Frau überschlägt sich mit ihrem Auto und wird schwer verletzt

Die 63-jährige fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Nissan Micra bergauf auf der Friedrich-Kirchhoff-Straße in ortsauswärtiger Richtung. Dabei geriet sie ohne Fremdeinwirkung so weit nach links, dass sie einen in Gegenrichtung geparkten Skoda touchierte, dadurch abhob, im Flug einen dahinter stehenden BMW streifte und auf dem Dach zum Liegen kam. Ersthelfer bargen die Unfallverursacherin aus ihrem Auto. Aufgrund ihrer Verletzungen kam sie per Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg. Zur Klärung der Unfallursache wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Die Feuerwehren aus Lengfurt und den umliegenden Gemeinden unterstützten bei der Verkehrsregelung sowie der Bergung vor Ort. Die Kreisstraße MSP 36 war aufgrund des Unfalls zwischen Lengfurt und der Bundesstraße 8 bei Erlenbach für die Dauer von ca. 90 Minuten gesperrt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Betriebsunfall

Esselbach. Aufgrund eines Unfalls mit Personenschaden in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet Am Bärnroth in der Nacht zum Freitag wurde die Polizei verständigt. Ein 50-jähriger Arbeiter war damit beschäftigt, Metallteile mit einem Hubwagen zu befördern. Dabei geriet er mit seinem Fuß zwischen den Hubwagen und zwei Paletten. Mit Verdacht einer Fraktur wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall geschah ohne Fremdeinwirkung.



dasch / Quelle: Polizeiinspektion Marktheidenfeld