Trickdiebstahl in Karlstadt - Geldbeutel weg

Am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr wurde einer 81-jährigen Frau Am Schnellertor der Geldbeutel entwendet. Der Beuteschaden beträgt 250 Euro. Der unbekannte Täter, der als ca. 45-jähriger Osteuropäer mit schwarz-grauem Sakko beschriebe wurde, legte einen Stadtplan auf den Rollator der Geschädigten und fragte sie nach mehreren Örtlichkeiten. Seine Begleiterin, die schwarz gekleidet war, entwendete währenddessen den Geldbeutel und beide entfernten sich in Richtung Alte Bahnhofstraße.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt