Trickdiebstahl in Damm: 78-Jährige bestohlen

Eine bislang unbekannte Frau, die 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein soll, allerdings nicht näher beschrieben werden konnte, klingelte gegen 18.00 Uhr an der Wohnungstüre einer 78-Jährigen in der Michaelstraße. Die Unbekannte verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch über die Nachbarin und verließ die Wohnung wieder schlagartig nach mehreren Minuten. Die Kripo geht davon aus, dass eine weitere unbekannte Person unbemerkt in die Wohnung kam und während des Gesprächs nach Diebesgut suchte. Dass ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Kommode ebenfalls verschwunden war, bemerkte die Dame erst wesentlich später.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel: 06021/857-1732 zu melden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät zudem: Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen oftmals eine Notlage vor oder geben sich als Bekannte von Nachbarn aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!