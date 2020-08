Trickdiebstahl auf Aschaffenburger Parkplatz: Rentner durch Wechseltrick bestohlen

Beim dem Tatverdächtigen soll sich um einen eta 50-jährigen, 1,65 Meter großen und kräftigen Südosteuropäer gehandelt haben, der nur gebrochen Deutsch sprach. Er trug ein beigefarbenes Kurzarmhemd.

Alkoholisierter Rollerfahrer

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Suicardusstraße

ein 59-jähriger Motorrollerfahrer auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einer Tiefgarage in der

Bardroffstraße die Fahrertüre eines Pkw Porsche zerkratzt. Der Sachschaden beträgt circa 3000 Euro.

LKW zerkratzt

Im Laufe des Freitags, in der Zeit von 11 Uhr bis 19.15 Uhr, wurde ein in der

Wilhelminenstraße abgestellter LKW Mercedes rundum verkratzt. Der Sachschaden

beträgt circa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2231 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mm