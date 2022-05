Trickdiebe stehlen 300 Euro in Alzenau - angeblich "Teppichhändler"

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr klingelten zwei männliche Personen in Kälberau, Auweg, an der Haustüre einer 83-jährigen Bewohnerin. Die Personen gaben vor Teppichhändler zu sein. Wegen Geschäftsauflösung stehe ihr als langjährige Kundin ein Geschenk in Form eines Teppichs zu.

Daraufhin bat die ahnungslose Geschädigte die beiden Herren, welche jeweils einen eingerollten Teppich unter dem Arm trugen, ins Haus. Während eine Person einen Teppich im Wohnzimmer ausrollte, rollte der andere Mann seinen Teppich im Schlafzimmer aus. Da der Geschädigten keiner der Teppiche gefiel und auch kein Interesse an einem neuen Teppich bekundete, verließen die beiden Personen daraufhin sofort die Wohnung.

Im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass in der Küche ca. 300,- Euro Bargeld aus ihrem Geldbeutel entwendet wurden und eine Schmuckschatulle samt Inhalt aus dem Schlafzimmer fehlte. Der gesamte Diebstahlsschaden dürfte sich auf geschätzte 1.000,- Euro belaufen. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen älteren dunkelblauen Saab handeln.

Es wurde auch ein Großteil des Kennzeichens abgelesen. Weiterhin folgende Personenbeschreibung vor. Die erste Person wird auf ca. 50 Jahre geschätzt, als eher klein mit dicklicher Figur beschrieben. Weiterhin hatte er stachlige Haare, vermutlich „Meckifrisur". Der zweite Täter wird auf 25 Jahre geschätzt, hatte eine normale Figur und sei etwas größer gewesen. Die Person hatte lockige Haare.

Die Polizei warnt vor Trickdiebstählen, bei dem sich die Täter mit einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschaffen. Hier findet der Einfallsreichtum der Täter offensichtlich kein Ende.

Unfall beim Abbiegen in Karlstein Toyota prallt gegen VW

Karlstein am Main - In Dettingen ereignete sich am Dienstagabend um 22:43 Uhr ein Verkehrsunfall beim Einfahren aus einer Hofeinfahrt in die Hanauer Landstraße. Die 56-jährige Fahrerin eines Toyota, Yaris, übersah beim Einfahren den vorfahrtsberechtigten VW, Polo. Durch die Kollision wurde noch eine Hecke beschädigt. Unfallverursacherin, sowie der 42-jährige Unfallgegner blieben bei dem Unfall unverletzt. Der VW, Polo, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 4.000,- Euro geschätzt.

Alzenau - Gegen 13:50 Uhr fuhr ein roter Ford Fiesta beim Rückwärtsausfahren aus einer Parklücke in der Industriestraße gegen einen geparkten Mercedes, welcher gegenüber geparkt war. Der Anstoß wurde offensichtlich vom Fahrzeughalter bemerkt, da er seinen Pkw abstellte, ausstieg und sich den Schaden am Mercedes anschaute. Schließlich stieg er wieder ein und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dies wurde von einer 43-jährigen aufmerksamen Kundin der „Fundgrube" beobachtet, die sich sofort das Kennzeichen notierte und die 71-jährige Mercedesfahrerin auf den entstandenen Schaden aufmerksam machte.

Der 79-jährige „Unfallflüchtige" konnte mit seinem Pkw an der Wohnadresse angetroffen werden. Die Unfallschäden beider Fahrzeuge stimmen überein und der Unfallverursacher gab auch zu, mit seinem Pkw vor kurzem in der Fundgrube gewesen zu sein. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen „Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort". Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau