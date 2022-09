Trickdiebe erbeuten Schmuck in Würzburg - Wohnungsinhaberin leicht verletzt

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 11.45 Uhr stand ein Mann vor der Wohnungstür der Seniorin in der Erthalstraße. Er gaukelte vor, das Warmwasser überprüfen zu müssen und wurde daraufhin hereingelassen. In einem günstigen Moment betrat ein zweiter Täter die Wohnung, um aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro zu entwenden. Als die ältere Dame auf ihn aufmerksam wurde, stieß er sie mit der Wohnungstür um. Im Anschluss türmten die beiden Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte, die bei dem Sturz Kopfschmerzen erlitt, beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Täter 1: Männlich,

35 bis 40 Jahre alt,

1,80 bis 1,85 Meter groß,

dunkelblonde Haare,

anthrazitfarbene Jacke,

dunkle Hose,

hochdeutsche Aussprache

Täter 2: Männlich,

ca. 25 Jahre alt,

twa 1,75 Meter groß,

nkle Jacke,

nkle Hose, Schildmütze

Kripo Würzburg sucht Zeugen

Wer ist am Donnerstag im Bereich der Erthalstraße auf Personen aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibungen zutreffen?

Wer hat die Täter möglicherweise auf ihrer Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!

dc/Polizei Unterfranken