Trickdiebe bestehlen Senior in Burgsinn

Unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, gelangten am Donnerstag um 15.50 Uhr zwei Frauen in die Wohnung eines älteren Mannes in der Kreuzstraße in Burgsinn. Nachdem die beiden Frauen durch einen später hinzukommenden Mitbewohner des Hauses verwiesen wurden, wurde festgestellt, dass diese offensichtlich einen dreistelligen Geldbetrag aus der Geldbörse des Mannes entwendet hatten. Beschreibung der beiden Frauen: etwa 35 Jahre alt, rumänische Sprache, beide etwa 1,65 Meter groß, eine kräftige Figur mit braunen Haaren und eine schlanke Figur mit hellblonden Haaren. Beide hatten sehr lange glatte Haare und waren mit Jogginghosen und kurzen Oberteilen bekleidet. Die Frauen haben sich mit einem hellbraunen Auto, einem Kombi, in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei Gemünden bittet unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise von Zeugen, die weitere Angaben zu den gesuchten Frauen und dem Fahrzeug geben können.

Reste von totem Reh in Burgsinner Wald geworfen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurden am Donnerstag zwischen Burgsinn und Mittelsinn (Verlängerung der Friedhofstraße in Burgsinn) im Wald die Reste eines Rotwildes entsorgt. An den Resten war ein Einschuss zu erkennen.

Auch hierzu bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Mitteilung von Hinweisen.

dc/Polizei Gemünden