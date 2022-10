Trickdieb stiehlt Handy in Dieburger Reisebüro

20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, sowie einem schwarzen Mundschutz und einer schwarzen Kappe auf dem Kopf. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Trickdiebes, der am Freitag (14.10.) in einem Reisebüro, ein Smartphone mitgehen ließ. Gegen 14.30 Uhr hatte der Unbekannte das Geschäft in der Straße "Altstadt" betreten, die Handybesitzerin in ein Gespräch verwickelt, dabei nach ersten Erkenntnissen unbemerkt mit einem Blatt Papier ihr Handy bedeckt und es dann entwendet. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Der Wert seiner Beute beläuft sich auf rund 700 Euro. Das Kommissariat 21 ist mit dem Fall betraut und ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Wer den Beschriebenen beobachten konnte oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.