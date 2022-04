Trickdieb-Duo erbeutete Bargeld in Rodgau-Nieder-Roden

(fg) A Gegen 15.45 Uhr klingelte eine etwa 1,60 Meter große Frau an der Wohnungstür der Seniorin, verwickelte diese in ein Gespräch und gelangte schließlich in die Räumlichkeiten. Offenbar hielt die Anwohnerin die Unbekannte für eine neue Pflegerin. Im Apartment führte die Unbekannte, die einen schwarzen Zopf trug und mit einem beigen Trenchcoat bekleidet war, Bewegungsübungen mit der Wohnungsinhaberin durch.

Diese Zeit nutzte der männliche Begleiter aus und entnahm letztlich Bargeld aus einer Kommode. Nachdem das Pärchen die Wohnung verlassen hatte, wurde es von Personal im Hof der Wohnanlage angesprochen, woraufhin beide in Richtung Bahnhof davonrannten. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine untersetzte Statur und kurze dunkle Haare. Über einem weißen Langarmshirt trug der Trickdieb ein weißes Hemd. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Unfallflucht in Hanau : Wer kann Hinweise zu der E-Klasse und dem Fahrer geben?

Hanau. (lei) Mehr als 2.000 Euro Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in der Straße "Sandeldamm" ereignete. Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer war dort gegen 21.30 Uhr in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 18 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes mit MKK-Kennzeichen streifte. An dem geparkten Wagen, der gegen den rechten Bordstein geschoben wurde, wurden der vordere linke Kotflügel, die Fahrertür und der Außenspiegel lädiert. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, seine E-Klasse dürfte auf der rechten Seite beschädigt sein.

Da er zudem eine Radkastenabdeckung verlor, konnten die Beamten durch Materialrecherchen mittlerweile herausfinden, dass diese eben zu einer Mercedes E-Klasse gehörte (Baujahr 2019). Die Schutzleute fragen nun: Wem ist nach 21.30 Uhr ein beschädigter Mercedes ohne Radkastenabdeckung aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

Erlensee : Wer kennt den Handtaschendieb?

Erlensee. (lei) Er näherte sich von hinten und klaute seinem arglosen Opfer die Handtasche. Deswegen sucht die Polizei in Hanau nun nach einem 20 bis 30 Jahre alten Dieb mit schwarzgelockten Haaren und auffälligem "Undercut". Der als dünn beschriebene und etwa 1,75 Meter große Unbekannte hatte am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, auf einem Feldweg parallel zur Landesstraße 3193 (nördlich des Bergwiesenhofes) einer 20 Jahre alten Spaziergängerin im Vorbeirennen die Tasche geklaut, welche die Frau aus Erlensee über der Schulter hängen hatte. So schnell wie der Kriminelle kam, so flink war er auch wieder verschwunden, indem er über die Landesstraße in Richtung Neuberg flüchtete.

Die blaurote Handtasche samt Schlüssel und Bargeld waren zwar weg, für die 20-Jährige hatte der Vorfall außer einem gehörigen Schrecken jedoch keine weiteren Folgen; sie blieb unverletzt. Die Ordnungshüter bitten nun um weitere Hinweise zu dem Mann, der mit einer dunkelblauen Sweatshirt-Jacke, einer dunklen Jeanshose sowie schwarzen Schuhen bekleidet war (Telefon: 06181 9010-0).

Acht Fahrzeuge in Langenselbold aufgebrochen

Langenselbold. (jm) Autoknacker haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Langenselbold sieben geparkte Fahrzeuge vom Typ BMW und einen Mercedes AMG angegangen. Die Unbekannten waren in der Robert-Koch-Straße, Konrad-Zuse-Straße und in der Max-Liebermann-Straße unterwegs und bauten aus den Fahrzeugen unter anderem die festverbauten Navigationsgeräte, die Multifunktionslenkräder sowie Displays aus. Nach ersten Erkenntnissen öffnete gegen 2.15 Uhr eine männliche Person einen 1er- BMW in der Friedrich-von-Schiller-Straße und baute das Display sowie das Bedienelement aus der Mittelkonsole aus.

Er war schlank, mit heller Jeans bekleidet und hatte einen großen Rucksack dabei. Gegen 3.45 Uhr machte sich ebenfalls eine männliche Person an einem 3er-BMW in der Philipp-Reis-Straße zu schaffen und stahl das fest eingebaute Navigationsgerät und den Multifunktionsknopf.

Er trug eine Winterjacke mit Kapuze und hatte einen großen eckigen Rucksack auf dem Rücken. Zudem trug er einen schmaleren Rucksack in der Hand. Der gesamte Stehlschaden der Diebstähle wird auf über 50.000 Euro beziffert. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht. Die Kripo bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen