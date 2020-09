Trickbetrug beim Bezahlen in Marktheidenfeld - Polizei sucht zwei Frauen

Zu einem Trickbetrug mit 100 € Schaden kam es am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, in einem Geschäft in der Mitteltorstraße. Zwei junge Frauen mit Mund-Nasen-Maske wollten eine Flasche Essig kaufen und bezahlten mit einem 200-Euroschein. Die Verkäuferin gab ihnen das Wechselgeld heraus. Kurz danach überlegten sich die Beiden den Einkauf und gaben das Wechselgeld, welches sie die ganze Zeit in der Hand hielten, zurück und erhielten ihren 200-Euroschein wieder. Erst nachdem die Frauen den Laden verlassen hatten, überprüfte die Verkäuferin das zurückerhaltene Wechselgeld und musste feststellen, dass zwei 50-Euroscheine fehlten. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung der beiden Frauen im Stadtgebiet verlief negativ.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

beide etwa 22 Jahre alt,

schlank und zierliche Gestalt,

dunkle, schulterlange Haare,

etwa 1,65 bis 1,68 Meter groß.

Dixie-Toilette umgeworfen und Kinderfahrrad aufgefunden

Erlenbach-Tiefenthal, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Donnerstag wurde vermutlich von feiernden Jugendlichen eine Dixie-Toilette in der Ortsdurchfahrt umgeworfen. Weiterhin wurden drei Leitpfosten auf der Verbindungsstraße nach Erlenbach aus der Verankerung gerissen. Des Weiteren wurde im Ort ein Kinderfahrrad der Markt Pegasus aufgefunden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Hausmüll widerrechtlich entsorgt

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Wie am Mittwoch vom Bauhof Marktheidenfeld mitgeteilt wurde, wurde in einer Mülltonne „Am Schlossfeld“ ein blauer Sack mit Hausmüll entsorgt. Diese Tonne ist eigentlich nur für die Lkw-Fahrer gedacht, die dort übernachten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld.