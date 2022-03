Trickbetrüger scheitern in Lohr

Die Polizei sperrte eine Schule in Malmö nach einem Vorfall ab. Eine Reihe von Streifenwagen waren vor Ort. (Archivbild)

Die angerufenen Lohrer fielen auf den Betrug allerdings nicht herein und es kam zu keinem Schaden.

Geparkter Opel beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum vom 23. bis 30. März in Lohr einen grauen Opel Crossland angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Am Auto entstand dabei ein Schaden am hinteren rechten Kotflügel.

Ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Am Mittwoch ist eine 16-Jährige mit ihrem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen in Frammersbach unterwegs gewesen. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Waldbrand am Beilstein: Möglicherweise Jugendliche Täter

Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen zum Waldbrand am Beilstein (wir berichteten) Gegenstände gefunden, die auf Kinder oder Jugendliche als Brandverursacher hindeuten. Sie sucht nun nach Zeugen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr fiel der verursache Sachschaden mit circa 50 Euro gering aus.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09352/8741-0.

Polizei Lohr