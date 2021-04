Trickbetrüger rufen Marktheidenfelder Senioren an

Meist sind Senioren betroffen, welche von den Betrügern durch Täuschung dazu gebracht werden sollen, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. In einem der Fälle gelang es dem Täter leider, die Angerufene davon zu überzeugen, sie habe einen hohen Geldbetrag gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten müsse sie allerdings Guthabenkarten erwerben und die Codes übermitteln. Der Geschädigten entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Marktheidenfeld. Am Freitag, 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße inMarktheidenfeld. Ein Suzuki-Fahrer fuhr stadteinwärts und wollte nach links in die Petzoltstraße abbiegen. Als er auf dem Linksabbiegerstreifen vor der Ampel stand, wurde sein Fahrzeug von einem weißen Wagen, rückwärts angefahren. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anstoß, ohne anzuhalten, stadteinwärts weg. Das vom Geschädigten notierte Kennzeichen des unfallflüchtigen Wagen ist nicht ausgegeben.

Leinwand zerschnitten

Marktheidenfeld. In der Nacht vom Donnerstag, auf den Freitag betrat ein unbekannter Täter ein frei zugängliches Privatgrundstück in der Untertorstraße und beschädigte dort, vermutlich mit einem Cuttermesser eine dort aufgestellte Leinwand, auf welcher der Besitzer die alte Mainbrücke Marktheidenfeld verewigt hatte. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Hasloch. In der Zeit von Mittwoch, bis Donnerstag wurde im Weinbergweg, in Hasloch ein geparkter Skoda angefahren. Ein Unfallverursacher meldete sich bislang nicht. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Illegale Müllentsorgung

Kreuzwertheim. Am Samstag stellten Mitarbeiter des Wertstoffhofes Kreuzwertheim fest, dass ein Unbekannter in den beiden vorangegangenen Tagen rund 40 gelbe Säcke auf dem Gelände entsorgt hat. Die Säcke enthalten neben Styroporabfällen auch „normalen" Hausmüll. Zudem wurde bei der Entsorgung der Zaun des Wertstoffhofes beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/98410, mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld