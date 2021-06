Trickbetrüger in Arnstein unterwegs

Glücklicherweise durchschauten diese die Masche der Täter und verständigten umgehend die Polizei, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Betrunken in Zellingen unterwegs

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am frühen Dienstagabend wurde ein 52-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2299 bei Zellingen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bei Retzstadt von der Straße abgekommen

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart Am späten Dienstagabend gegen 22:30 fuhr eine 56-jährige Frau auf der Kreisstraße 7 von Retzstadt kommend in Richtung Retzbach. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Danach kam sie im Grünstreifen zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen im Gesicht sowie eine Platzwunde. An ihrem Fahrzeug sowie dem Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Beim Rückwärtsfahren anderen Wagen in Zellingen übersehen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag gegen 11:40 Uhr blieb eine 44-jährige Autofahrerin im Oberbachring von Zellingen beim Ausparken an einem anderen PKW hängen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. Dieser wird auf ca. 2300 Euro geschätzt.

