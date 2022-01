Trickbetrüger erbeutet mehrere tausend Euro in Kleinostheim - Zeugen gesucht

Eine Seniorin aus Kleinostheim wurde am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr Opfer eines dreisten Trickbetrügers. Im Bereich der Bahnhofstraße sprach ein unbekannter Mann aus einem Auto heraus die Dame an und gab sich als ehemaliger Arbeitskollege des verstorbenen Ehemanns aus. Die Seniorin nahm den unbekannten Mann anschließend mit zu sich in die Wohnung. Dort wollte der Täter der Dame eine Handtasche verkaufen und zeigte außerdem noch großes Interesse an ihrem Goldschmuck. Hierbei entwendete er unbemerkt mehrere Schmuckstücke im Wert von circa 5.000 bis 6.000 Euro. Zudem zahlte das getäuschte Opfer bereitwillig 200 Euro für die zuvor offerierte Handtasche.

Der Trickbetrüger war männlich, ungefähr 50 Jahre alt, schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Unterwegs war er mit einem hellen Fahrzeug.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Diebstahl aus einem Wohnmobil in Aschaffenburg

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am gestrigen Donnerstag, zwischen 19 und 20 Uhr, gewaltsam das Seitenfenster eines geparkten Wohnmobils und entwendete aus dem Innenraum einen Laptop, sowie mehrere USB-Sticks. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Das Wohnmobil war zum Tatzeitpunkt im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Sandgasse geparkt. Hinweise auf den Täter sind aktuell nicht vorhanden.

19-Jährige nach Unfall in Waldaschaff leicht verletzt

Auf der Kreuzung Hoffuhre und Untere Forststraße kam es am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall nachdem eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin eine vorfahrtberechtigte, 19-jährige Seat-Fahrerin übersehen hatte. Der Suzuki kollidierte daraufhin frontal mit der Fahrertür des Seat. Die 19-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugschäden summieren sich auf etwa 10.000 Euro. Die ortsansässige freiwillige Feuerwehr war ebenfalls mit neun Mann im Einsatz.

stru/Polizei Aschaffenburg