Tretroller in Niedernberg angezündet

Die Tat muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitagmorgen, 08.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr, ereignet haben. Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Ohne Führerschein am Steuer - „Habe ich schon hunderte Male gemacht“

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg hat am Mittwochabend einen Pkw kontrolliert, der kurz nach 18.00 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Mann angab, bereits hunderte Male ohne Führerschein gefahren zu sein. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Auto in Wörth angefahren - Verursacher flüchtig

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag hat eine 34-Jährige ihren roten Fiat 500 gegen 10.00 Uhr in einer Parkbucht in der Düsseldorfer Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Als die Frau etwa drei Stunden später zurückkehrte, entdeckte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur. Die Höhe des entstanden Sachschadens dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro belaufen. Mögliche Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Verdacht auf Alkohol und Drogen am Steuer - 54-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Donnerstag hat die Obernburger Polizei einen 54-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von umgerechnet rund 1,8 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Fahrt auch unter Drogeneinfluss stand.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Mann zum Zweck einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienstelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 54-Jährigen läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

dc/Polizei für den Kreis Miltenberg