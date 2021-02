Transporterfahrer fährt Mann an und flüchtet

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montag gegen 12:25 Uhr in Lohr an der Kreuzung Rechtenbacher Straße/Westtangente. Während ein 29-Jähriger mit seinem VW Transporter an der roten Ampel auf der Linkabbiegerspur Richtung Aschaffenburg stand, stieg der 27-jährige Fahrer des neben ihm, ebenfalls bei Rotlicht haltenden VW Passat aus und begab sich zu Fuß auf die Fahrerseite des VW Transporter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 27-Jährige den Transporter-Fahrer aufgrund vorheriger vermeintlicher Fahrfehler zur Rede stellen. Dieser setzte bei Grünlicht sein Fahrzeug jedoch in Bewegung, wobei er mit dem linken Außenspiegel gegen den Ellenbogen des Passat-Fahrers stieß.

Der 27-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Am VW Transporter entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei Lohr sucht nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

dc/Meldung der Polizei Lohr