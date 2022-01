Transporter nach Unfall bei Wörth nur noch Schrott

Für Behinderungen sorgte ein Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Wörth.

Gegen 16 Uhr wollte ein 30-jähriger Ford-Transit-Fahrer, der in Richtung Miltenberg unterwegs war, die B469 an der Anschlussstelle Wörth verlassen. Im Ausfahrtsbereich kam er auf regennasser Fahrbahn ins rechte Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleintransporter prallte in die Böschung und kippte auf die Fahrerseite um.

Glück im Unglück hatte der Fahrer: Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Abschleppunternehmen mit Kran anrücken. Bis zum Abschluss der Arbeiten war der Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle komplett gesperrt.

Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Vermutlich entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere Tausend Euro summieren dürfte.

Ralf Hettler