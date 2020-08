Transporter kippt auf der A3 bei Bessenbach zur Seite

Gegen 15.15 Uhr war ein 50-jähriger eines Iveco-Transporters auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bessenbach platzte an dem Fahrzeug der hintere, linke Reifen. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, prallte in die Mittelabtrennung und kippte auf die Beifahrerseite.

Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrerin hatten Glück im Unglück und konnten das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Beide blieben unverletzt.

Aufwändiger gestaltete sich die Bergung: Hierzu musste ein Abschleppunternehmen mit zwei Fahrzeugen anrücken, um den Transporter wieder auf die Räder zu stellen.

Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Fahrzeuges waren zwei Fahrspuren gesperrt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Der Verkehr staute sich bis über die Anschlussstelle Goldbach zurück.

Ralf Hettler