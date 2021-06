Transporter in Esselbach aufgebrochen - Diebe stehlen Werkzeug

Kleintransporter aufgebrochen Esselbach-Kredenbach, Lkr. Main-Spessart Auf Elektro-Werkzeuge hatten es Diebe in der Eichholzstraße in Kredenbach, ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag, abgesehen.

Zunächst brachen sie das Schloss der rückwärtigen Türe eines weißen Kleintransporters auf, um dann Werkzeuge wie Winkelschleifer, Akkuschrauber und Säbelsäge der Marke Bosch und weitere bautypische Maschinen im Gesamtwert von ca. 4000 Euro zu entwenden.

Die Polizei Marktheidenfeld bittet Wahrnehmungen in den Vorgenannten Fällen unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.

Randalierer am Rodener Sportheim

Roden, Lkr. Main-Spessart. Bislang Unbekannte richteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Sportheim des FC Roden einen Schaden von ca. 1000 Euro an. In der Zeit von 18.00 – 09.30 Uhr traten die Täter gegen die Außentüren und beschädigten diese mit einem spitzen Gegenstand. Außer- dem wurden eine Außenlampe zerschlagen und die Kleinfeldtore über einen Metallzaun geworfen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld