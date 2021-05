Transporter drängt Auto auf der A3 ab und flieht

Beide Fahrzeuge fuhren von der Autobahn ab und wollten an genannter Kreuzung nach links in Richtung Hösbach abbiegen. Der Kleintransporter mit Erbacher Kennzeichen stand hierbei auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Während des Abbiegevorgangs wechselte der Kleintransporter jedoch plötzlich auf den rechten Fahrstreifen und drängte hierbei den Pkw nach rechts in die Leitplanke. Anschließend fuhr der Kleintransporter ohne Anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Kontrolle entzogen und doch gestellt

Am späten Sonntagabend sollte kurz vor 00:00 Uhr ein Motorradfahrer durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser wollte sich der Kontrolle jedoch entziehen und flüchtete mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Allerdings konnte er kurze Zeit später durch eine Zivilstreife gestellt werden. Den 30-jährigen Motorradfahrer erwartet nun ein VOWi-Verfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie unzulässiger technischer Veränderungen an dem Motorrad. Darüber hinaus wurden Ermittlungen wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am Sonntagmittag, kurz vor 13:30 Uhr, ein 65-jähriger Mercedesfahrer in der Habichstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen derer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Aufgrund dessen wurde seine Weiterfahrt unterbunden. Der 65-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. Den Mercedesfahrer erwartet nun ein OWi-Verfahren wegen dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung.

Vorfahrt missachtet

Haibach. Am späten Sonntagnachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr zu eine Vorfahrtsverletzung in der Würzburger Straße auf Höhe der Freiheitstraße. Ein 27-jähriger wollte mit seinem VW in die Würzburger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen Hyundai, welcher gerade von der Würzburger Straße nach links in die Freiheitstraße abbiegen wollte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde hierbei niemand. An den Fahrzeugen entstanden Sachschaden i. H. v. ca. 1800,- Euro. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

vd/Polizei Aschaffenburg