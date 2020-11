Transporter baut Unfall auf A3 und flüchtet: Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden

Gegen 7 Uhr am Mittwoch befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW Golf die A3 in Richtung Frankfurt auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Etwa auf Höhe von Mainaschaff wechselte dann plötzlich ein neben ihr fahrender Autotransporter von der rechten auf die mittlere Spur. Die 52-Jährige versuchte daraufhin dem Transporter nach links auszuweichen, dies gelang ihr aber nicht, der Sattelauflieger touchierte die rechte Seite des Autos. Zudem kollidierte der Wagen anschließend mit der Mittelleitplanke aus Beton, wurde von hier abgewiesen, schleuderte über die drei Spuren zurück, prallte in die Außenleitplanke und kam hier schließlich zum Stehen. Der Fahrer des unfallverursachenden Transporters hielt anschließend kurz an der Unfallstelle an, begutachtete den Schaden am VW und fuhr dann, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, davon. Die Fahrerin des VWs wurde durch den Unfall leicht verletzt, an ihrem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab, Fahrerin leicht verletzt

Waldaschaff. Eine 21-Jährige Dacia-Fahrerin kam am Donnerstag gegen 1:40 Uhr bei Waldaschaff aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn der A3 nach rechts ab. Das Auto touchierte daraufhin die Außenleitplanke, anschließend kam er auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach