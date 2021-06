Traktorfahrer übersieht E-Bike-Fahrerin in Alzenau - Frau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Alzenau wurde am Mittwochnachmittag eine 78-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr um 12.45 Uhr auf dem Prischoßweg von Alzenau kommend in Richtung Kahl. Auf dem Radweg nach der Unterführung der Westumgehung fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Traktor von rechts auf den Fahrradweg. Da er die E-Bikerin zunächst nicht sah, fuhr er circa ein Drittel auf den Radweg. Als er die Frau bemerkte, bremste er ab. Die Frau musste ebenfalls abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie allerdings zu Boden. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie dabei eine Fraktur im Knie sowie diverse Schürfwunden. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus nach Hanau.

Autofahrer mit 1,36 Promille in Kahl unterwegs

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Mittwochnachmittag um kurz vor 17 Uhr die Polizei, da in der Alzenauer Straße eine Toyota in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Der Pkw konnte wenig später von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Die Ursache für die Schlangenlinienfahrt lieferte ein Alkotest bei dem 60-jährigen Fahrer, der einen Wert von 1,36 Promille ergab. Es folgte die obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Rollerfahrer in dettingen unter Drogeneinfluss

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag konnte eine Streife der Bereitschaftspolizei einen 17-jährigen Roller-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Streife hatte den Fahrer gegen 16.30 Uhr auf dem Mainradweg kontrolliert. Da der junge Mann einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum einräumte und ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallflucht in Blankenbach

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.00 Uhr wurde ein Seat, der im Kleeweg geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeuge angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Streifschaden auf der rechten Seite (2.500 Euro).

Reiterin stürzt in Krombach vom Pferd

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Reitunfall auf einem Reiterhof in Krombach wurde am frühen Mittwochabend eine 22-jährige Frau verletzt. Die Frau hatte gegen 19 Uhr mit ihrem Pferd eine Springstunde. Nach einem Hindernis stolperte das Pferd, so dass die Frau vorneüber zu Boden fiel. Dabei zog sie sich eine Verletzung im Schulterbereich zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden.

Zweimal Betäubungsmittel sichergestellt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bereitschaftspolizei einen 16-jährigemn Schüler im Bereich des Radwegs in der Mainflinger Straße. Dabei konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Das gleiche Schicksal ereilte einen 25-jährigen Mann, den eine Streife um kurz vor Mitternacht in der Friedhofstraße kontrollierte. Auch hier kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurde.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau