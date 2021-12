Traktor verliert Rad: Unfall in Haibach

Hier stieß es mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler zusammen. Es entstand ein Unfallschaden von insgesamt 3000 Euro.

Betrunkener Fahrradfahrer

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 5.30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in der Würzburger Straße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der starke Schlangenlinien fuhr. Beim Absteigen stürzte der 19-jährige auf die Fahrbahn. Ein freiwilliger Alkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2 Promille. Der junge Mann musste sich daher eine Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrrad wurde vorerst sichergestellt.

Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag bis Freitag wurden mehrere Kellerabteile in der Glattbacher Straße durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Bislang ist keine Beute bekannt. Der Sachschaden an den Schlössern beläuft sich auf rund 50 Euro.

Werkzeug von Baustelle entwendet

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einer Baustelle in der Dinglerstraße eine Kransteuerung sowie ein Akkuschrauber entwendet. Das Werkzeug wurde in einem abgeschlossenen Baucontainer aufbewahrt, in dem sich tagsüber eine Vielzahl von Berechtigten aufhalten. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2700 Euro.

Unfallflucht durch Zeugin geklärt

Großostheim. Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr parkte die Fahrerin eines VW in der Bachgaustraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie, wie der Fahrer eines Opel beim Rangieren mit dem Fahrzeugheck ihren Pkw touchierte. Es entstand ein Unfallschaden von rund 1500 Euro. Nachdem der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne anzuhalten verließ, fertigte sie ein Bild von dem flüchtenden Pkw und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Diebstahl im Schuhgeschäft vereitelt

Großostheim. Am Freitag gegen 18 Uhr konnten die Angestellten eines Schuhgeschäfts in der Aschaffenburger Straße zwei Männer beobachten, die versuchten, mehrere Paar Schuhe zu entwenden. Nach Ansprache durch die Zeugin legte ein circa 30 jähriger Täter seine Beute im Wert von 185 Euro ab und flüchtete. Der zweite Tatverdächtige konnte aufgehalten und der Polizei übergeben werden.

