Traktor überschlägt sich bei Bungsinn - Fahrer eingeklemmt

Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, wollte ein 67-jähriger Mann auch einmal einen Traktor fahren. Der 55-jährige Besitzer des Schleppers saß auf dem Beifahrersitz und so befuhren sie den Flurweg in der Gemarkung „Tiefen Tal". Als es etwas steiler bergab ging, wollte der Fahrer herunter schalten. Vermutlich bekam er den Gang nicht rein und der Traktor wurde immer schneller. Als der Flurweg in einen Querweg mündete, fuhr er über diesen und direkt über einen Straßengraben. Aufgrund der Geschwindigkeit hob der Traktor ab und überschlug sich zweimal. Durch einen Zeugen konnten schließlich Rettungskräfte alarmiert werden.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er wurde glücklicherweise nur mittelschwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Marihuana in Gemünden sichergestellt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 20:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aufgrund von Marihuana-Geruch einer Personenkontrolle unterzogen.

Hierbei händigte er den Beamten ein Druckverschlusstütchen mit 9 Gramm frischen Marihuana-Dolden aus. Das Rauschmittel wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wildunfälle in Rieneck , Gemünden und Gössenheim

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Montagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kradfahrer die Staatsstraße 2303 von Schaippach kommend in Richtung Rieneck, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 41-Jährige erfasste das Tier frontal. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Gemünden-Aschenroth, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen um 06:00 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434 von Hammelburg kommend in Richtung Aschenroth. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Der 25-Jährige erfasste das Tier, welches den Anstoß nicht überlebte. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die B 27 von Gössenheim in Fahrtrichtung Karsbach, als von links ein Reh die Fahrbahn querte und von seinem VW Transporter frontal erfasst wurde. Das Reh verstarb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Mülltonnen umgeworfen und Schild beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Samstag, gegen 01:05 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über laute Jugendliche am Spielplatz in der Duivenallee ein. Außerdem wurde ein Schild komplett umgedrückt.

Die Personengruppe, bestehend aus 7 Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 22 Jahren, war den Beamten bekannt. Bereits am Vorabend wurden sie am Bahnhof in Gemünden einer Personenkontrolle unterzogen.

Auf dem Weg vom Bahnhof Richtung Innenstadt wurden zudem etwa 10 große Mülltonnen umgeworfen und der Inhalt teilweise auf der Fahrbahn gekippt.

Lastwagen schrammt Motorrad in Gräfendorf

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 14:10 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Krad hinter einem Klein-Lkw mit Kastenaufbau durch Gräfendorf. Der Fahrer des Lkw musste an einer Engstelle zunächst verkehrsbedingt anhalten, um einen entgegenkommenden Pkw durchfahren zu lassen. Als er bemerkte, dass es relativ eng wurde, setzte er sein Fahrzeug ein Stück zurück und übersah durch den Kastenaufbau den mittig hinter ihm stehenden Kradfahrer. Er touchierte das Krad leicht, wodurch an diesem geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro entstand.

Beim Aussteigen Autotüre beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 19:15 Uhr wollte ein 69-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße aus seinem Fahrzeug steigen. Hierbei schlug die Beifahrertüre seines Pkw Daimler gegen die Autotüre eines daneben geparkten Pkw VW Golf. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Lackabsplitterungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro).

