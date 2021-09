Der Traktorfahrer war von Oberkessach Richtung Merchingen unterwegs, der Pkw-Lenker in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich begegneten, streiften sich die linken Fahrzeugseiten und es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Fahrer bezichtigen den jeweils anderen, zu weit in der Mitte gefahren zu sein.

Das Polizeirevier Buchen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06281 9040.

vd/Polizei Heilbronn