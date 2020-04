Traktor-Fahrer stößt zurück und rammt Auto

Am Donnerstag, 15.05 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Traktor die Steinmarker Straße aus Steinmark kommend in Richtung Esselbach. An einer Engstelle am Ortsausgang Steinmark wollte er einem entgegenkommenden Sattelzug Platz machen. Hierzu fuhr er ein Stück rückwärts. Dabei übersah er einen zwischenzeitlich hinter ihm angehaltenen Wagen und stieß gegen dessen Frontbereich. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 1200 Euro geschätzt.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld