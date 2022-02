Traktor fährt über Bein von Wertheimer Landwirt

Der Landwirt hatte bei Arbeiten in Lindelbach mit dem Fahrzeug wohl vergessen, dass ein Gang eingelegt war. Als er dieses gegen 15.30 Uhr startete, fuhr die Maschine an und dem Mann über sein Bein. Durch den verursachten Lärm wurde die Frau des Landwirts auf die missliche Lage ihres Gatten aufmerksam. Die 64-Jährige konnte den Trecker ausschalten und ihren Partner aus dessen Lage befreien. Der Traktor-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wertheim. Auf einem Schaden von etwa 1.000 Euro bleibt ein 52-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht ermittelt werden können. Der Mann hatte seinen BMW am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in Wertheim auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zum Standort seines Wagens in der "Unteren Leberklinge" zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest. Eine bislang unbekannte Person hat den BMW mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt und sich dann entfernt, ohne sich bei dem 52-Jährigen oder der Polizei zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Polizei Heilbronn/kick