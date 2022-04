Nach Angaben der Polizei wollte der 84-jährige Fahrer aus Frankfurt mit seinem Opel im Anschluss an einen Besuch auf dem Friedhof in Schlierbach sein Auto rückwärts ausparken. Hierbei übersah er seine 79-jährige Ehefrau, die hinter dem Fahrzeug wartete und überrollte diese. Trotz Reanimation verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen