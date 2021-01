Berauscht am Steuer

Miltenberg. Am Montag, um 09.30 Uhr, wurde in Miltenberg, in der Mudtalstraße, eine Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen VW-Fahrer durchgeführt. Der Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf, ein Drogentest bestätigte dies. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg