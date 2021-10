Toyota in Großostheim angefahren - Unfallverursacher flüchtig

Am Auto wurde Fremdlack festgestellt. Durch den Unfall wurde die Heckverkleidung aus der Verankerung gedrückt. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen. Wildunfall mit Greifvogel Weibersbrunn. Ein 30-jähriger VW-Fahrer kollidierte am Montagabend auf der Staatsstraße 2308 zwischen Weibersbrunn und Hessenthal mit einem Greifvogel. Das Tier flog gegen das Heck des Autos und erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend wurde der linke Seitenspiegel eines Ford Fiesta im Schloßberg vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Ladendiebstahl in Drogeriemarkt vereitelt

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Citygalerie konnte am Montagabend, gegen 17:40 Uhr, zwei männliche Täter bei einem Diebstahlsversuch beobachten. Die beiden unbekannten Männer nahmen mehrere Packungen Parfum im Wert von 1.150 Euro aus den Regalen und steckten diese in eine Tasche. Auf Ansprache durch die Verkäuferin flüchteten die Täter, woraufhin die Verkäuferin den Tätern die Tasche mit der Beute entreißen konnte.