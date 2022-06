Toyota geschrammt - Unfallflucht in Karlstadt

Eine böse Überraschung erlebte am frühen Freitagnachmittag (24.06.) eine 35-jährige Karlstadterin, als sie um 13:45 Uhr nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Gemündener Straße in Karlstadt zurück zu ihrem geparkten Pkw kam.

Während ihrer halbstündigen Abwesenheit war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken am grauen Toyota Aygo der Dame hängengeblieben und hatte diesen im Bereich der rechten, vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Toyota wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

dc/Polizei Karlstadt