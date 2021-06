Toter Wels aus dem Main bei Karlstein geborgen

m Dienstag gegen 10:00 Uhr stellte eine Streife der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg einen verendeten Wels im Main treibend fest. Bei einer Länge des Tieres von 180 – 200 cm war eine Verwechslung mit einer Wasserleiche möglich, weshalb die Fischerzunft verständigt wurde, die sich um die Beseitigung des Kadavers kümmerte.

Das tote Tier verfing sich zunächst im Ufergestrüpp im Bereich Karlstein, wurde wenig später in der Fahrrinne bei Seligenstadt festgestellt und dort am rechten Ufer geländet.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. An der Rastanlage Spessart-Süd wurde am Dienstag um 07:55 Uhr ein Skoda Oktavia von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert. Statt eines Führerscheins zeigte der Fahrer das Foto einer italienischen Fahrerlaubnis vor, da er diese zuhause vergessen hätte. Nach kurzer Überprüfung wurde jedoch klar, dass der 46-Jährige nie einen italienischen Führerschein erworben hat, also keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen darf, und außerdem das fotografierte Dokument gefälscht hatte. Das ansonsten auffällige Verhalten des Autofahrers legte nahe, dass dieser Drogen konsumiert hatte, was eine Blutentnahme nach sich zog. Nach Beendigung aller weiteren Maßnahmen wurde der Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten des Herrn übergeben und beide Personen entlassen.

Waldaschaff, A 3 Ri. Würzburg. Am Dienstag um 16:54 Uhr wurde der Fahrer eines Audi A6 an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Zum Nachweis des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts wurde die Weiterfahrt des Herrn durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel für 24 Stunden unterbunden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach