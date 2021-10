Toter Hund in Mosbach in Fluss aufgefunden

Ein toter Hund wurde am Freitagmittag in Mosbach in einer Plastiktüte in Mosbach aus der Elz geborgen. Das Tier wurde gegen 13.15 Uhr durch einen Mann an der "Alte Neckarelzer Straße" im Wasser entdeckt und mit einem Haken aus dem Wasser geholt. Der Mischling wurde an die Tierrettung übergeben und in eine Tierarztpraxis zur Untersuchung gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und möglichen Verstößen dauern an.

Mosbach-Neckarelz: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelhandels in Mosbach-Neckarelz beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker am Samstagmittag gegen 12 Uhr einen VW-Passat und flüchtete. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher bitte an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, mitteilen.

stru/Polizei Heilbronn