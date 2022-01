Tote Kinder in Karlstein: Ermittlungen gegen Vater wegen fahrlässiger Tötung

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei wird jetzt gegen den Vater der zwei gestorbenen Kinder wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen ermittelt. Er soll unsachgemäß Gift zur Schädlingsbekämpfung im Haus benutzt haben. Dadurch kam es zu einer heftigen chemischen Reaktion. In der Folge entwickelten sich hochgiftige Phosphorwasserstoff-Gase. Diese verteilten sich im Haus, töten die beiden vier und fünf Jahre alten Kinder und verletzten auch den Vater. Das komplette Haus ist derzeit unbewohnbar.

Nach unbestätigten Informationen unserer Redaktion sollten mit dem Gift vermutlich Mäuse bekämpft werden. Offenbar soll der Vater das Gift in mehrere Löcher verteilt und diese anschließend mit Baustoffen verfüllt haben. Die Giftstücke reagierten dann mit der Umgebung, und es entwickelte sich das tödliche Gasgemisch. In Vernehmungen gestand der Vater laut Staatsanwaltschaft, er habe das Gift "innerhalb des Hauses bei Handwerkerarbeiten" verwendet.

Am frühen Montagmorgen (24. Januar) hatte ein älterer, ebenfalls in dem Haus wohnender Sohn des Vaters die Einsatzkräfte per Notruf alarmiert. Der Notarzt konnte den Kindern jedoch nicht mehr helfen. Der verletzte 49 Jahre alte Vater kam ins Krankenhaus. Die Mutter der gestorbenen Kinder lebt nicht in dem Wohnhaus in Dettingen.

Zu Beginn des Einsatzes hatten die ersten Retter Gasalarm gegeben. Ein Messgerät schlug an, in der direkten Umgebung des Hauses nahmen Helfer einen knoblauchartigen Geruch wahr, wie er typisch für ausströmendes Gas ist. Auch Kohlenmonoxid schlossen die Ermittler anfangs nicht aus.

Durch erste Obduktionsergebnisse sowie den Einsatz einer Spezialeinheit der Mannheim Feuerwehr verfestigte sich der Verdacht, dass der falsche Gebrauch eines Schädlingsbekämpfungsmittels die Ursache für das tragische Unglück gewesen ist.

Torsten Maier, Manuela Klebing, Katrin Filthaus