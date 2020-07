Die Frau war vermutlich zwischen 7 Uhr und 8 Uhr am Ufer der Teichanlagen beim Wassertretbecken in der Unterschüpfer Straße abgerutscht und ins Wasser gefallen. Die Leiche der Frau wurde gegen 12 Uhr gefunden und ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Am Ufer wurde eine Spur bemerkt, die ein Ausrutschen der 85-Jährigen vermuten lässt. Die Leichenschau ergab keine Hinweise auf eine Straftat, weshalb die Ermittler von einem Unfall ausgehen.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Am Donnerstag wurde zwischen 00.00 Uhr und 8.00 Uhr ein Auto in Bad Mergentheim zerkratzt. Der Besitzer stellte seinem Alfa Romeo in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Lothar-Daiker-Straße ab. Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt und beschädigte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Wagen. Hierbei zerkratze dieser die Motorhaube und beide Fahrzeugseiten. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Ein Unbekannter entwendete in der Nacht auf Montag eine Pedelec in Königshöfen. Das mittels Panzergabelschloss gesicherte E-Bike wurde durch den Besitzer am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr in der Alban-Stolz-Straße an einem Regenfallrohr angekettet. Als er am Montagabend gegen 19.00 Uhr zu seinem Drahtesel zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Zeugen des Diebstahls und Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Verbleib des Rades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Polizei Heilbronn