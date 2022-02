Tote Hundwelpen in Mülltonne an A3 geworfen -Polizei sucht Zeugen

Den grausigen Fund machte ein Autofahrer am Montag gegen 18.50 Uhr. Er verständigte daraufhin die Polizei, die beide Kadaver sicherstellte und das zuständige Veterinäramt verständigte. Die Kripo in Offenbach ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen dieser Straftat. Wer gesehen hat, wann und durch wen die Tiere dort abgelegt worden sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

*Die Hunderasse wurde auf Cocker-Spaniel korrigiert, nach einer Nachmeldung der Polizei Südosthessen. Ursprünglich stand Golden-Retriever in er Erstemeldung.

Raubüberfall auf Drogeriemarkt in Schöneck/Kilianstädten: Zeugen bitte melden!

Ein 25 bis 30 Jahre alter Räuber mit beige-brauner Sturmhaube hat am Montagabend einen Drogeriemarkt in der Uferstraße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der mit einer verwaschenen dunklen Jeans und einer schwarzen Winterjacke bekleidete Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss, gegen 19.55 Uhr, den Markt und forderte unter Vorhalt von zwei längeren Messern von den beiden Marktmitarbeiterinnen die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und einem Tresor.

Die Beute (neben Schein- und Münzgeld auch mehrere Packungen Zigaretten) ließ sich der etwa 1,80 Meter große Kriminelle in eine markteigene Einkaufstüte verstauen; anschließend machte er sich aus dem Staub. Auf der Flucht verlor er jedoch augenscheinlich Teile des Münzgeldes, welches im Nahbereich durch die Polizei aufgefunden werden konnte.

Zur weiteren Täterbeschreibung ist bekannt, dass er auffällig lange Wimpern hatte und eine schwarze Kopfbedeckung sowie schwarze Handschuhe trug. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen