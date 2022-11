Totalschaden nach Verkehrsunfall in Alzenau

Nur noch Schrottwert hat ein Mercedes nach einem Verkehrsunfall in Alzenau am Donnerstagmittag. Gegen 12.15 Uhr war ein 37-Jähriger Mercedesfahrer auf der Staatsstraße 2308 von Kahl kommend in Richtung Alzenau unterwegs. Am Kreisel unterhalb der Anschlussstelle zur A45 überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel, querte den dortigen Kreisverkehr und kam auf der gegenüberliegenden Seite wieder zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beim Unfallverursacher stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Feuerwehr Alzenau sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere tausend Euro summiert. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler