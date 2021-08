Totalschaden bei Unfall auf nasser Fahrbahn in Eußenheim

Am Donnerstag um 21:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer mit seinem historischen BMW, 320i E30, die Bundesstraße von Karlstadt nach Eußenheim. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er bei Nässe alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es wurden drei Leitpfosten beschädigt, am Auto selbst entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Der Wagen wurde geborgen und abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Geparkten Wagen in Karlstadt angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hammersteig der geparkte schwarze Toyota Aygo beim Ausparken von einem schwarzen Mitsubishi Outlander angefahren wurde. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500,- Euro zu kümmern. Durch die Zeugenangaben konnte der Fahrer später ermittelt werden. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt