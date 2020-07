Totalschaden: Auto beim Vorbeifahren in Wörth verkratzt

Der Audifahrer passierte in der Landstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia und streifte dessen linke Fahrzeugseite. Hierbei wurde die gesamte Fahrzeugseite des Audi verkratzt und eingedellt, so dass der Wagen nur noch Schrottwert hat. Am geparkten Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Sulzbach a.Main, Blumenstraße/ Hauptstraße Am Sonntag Mittag gegen 12:45 Uhr ist es in der Hauptstraße zu einem Unfallgekommen.- Eine Aschaffenburgerin wollte hier, von der Blumenstraße kommend, in die Hauptstraße einfahren und übersah hierbei den BMW eines Großostheimers, der Vorfahrt hatte. Beide Pkw kollidierten miteinander und wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Fahrzeug gestreift

Kleinwallstadt, Wiesenstraße Ein Kleinunfall ist am Sonntag Nachmittag gegen 13.30 Uhr aus der Wiesenstraße gemeldet worden. Hier war ein Kleinwallstädter mit einem Chevrolet an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW hängengeblieben. Der Chevrolet streifte den vorderen Bereich des BMW und beschädigte diesen erheblich. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Alkohol und Drogen konsumiert-Blutentnahme

Klingenberg a.Main, Röllfeld, Unterlandstraße Am Sonntag Nachmittag gegen 15.50 Uhr haben Beamte der PI Obernburg in der Unterlandstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen auswärtigen Pkw Mitsubishi überprüft. Die Beamten stellten bei dem Fahrer des Outlanders starken Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab 1,16 Promille. Weiterhin stellte sich bei der Überprüfung des Fahrers heraus, dass dieser auch noch zeitnah zum Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Der Fahrer räumte auf Vorhalt ein, vor Fahrtantritt Heroin zu sich genommen zu haben. Bei dem 40 -Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt wurde von der eingesetzten Streife unterbunden.