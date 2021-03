Torhaus Aurora: Holzzaun demoliert

Vermutlich fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Zaun. Entweder passierte dies beim Wenden auf der geteerten Fläche neben dem Zaun oder der Fahrzeugführer kam aus anderen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden wird auf etwa 200 € beziffert. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparktes Auto beschädigt

Roden. 1500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in der Oberdorfstraße geparkten schwarzen Ford Fiesta. Am Montag, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, stand der Ford am linken Fahrbahnrand vor der Kirche, als der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren den Pkw vorne rechts streifte und sich dann schließend unerkannt entfernte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.