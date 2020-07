Toitellendeckel auf der Autobahn 45 bei Kleinostheim beschädigt Reifen

Gegen 9.20 Uhr überfuhr eine 31-jährige Auto-Fahrerin, aus Hessen kommend, auf der A 45 bei Kleinostheim laut eigenen Angaben einen Toilettendeckel. Hierbei beschädigte eine herausstehende Schraube einen Vorderreifen ihres Wagens. Der Toilettendeckel war im Anschluss nicht mehr aufzufinden, weshalb eine Aussage über den Zustand des Deckels seitens der Polizei nicht getroffen werden kann. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf A3

Stockstadt. Gegen 14.15 Uhr kam es auf der A 3, Höhe Stockstadt am Main, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 64-jähriger fuhr mit seinem Wagen in Richtung Würzburg, als er aus Unachtsamkeit vom mittleren auf den linken Fahrstreifen kam. Dort fuhr aber bereits ein weiterer Personenwagen, den der Unfallverursache leicht touchierte. Daraufhin kam der 64-jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste der komplette Verkehr über den rechten Fahrstreifen geleitet werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden an beiden beteiligten Pkw von über 6000 Euro. Verletzt wurde auch hier glücklicherweise niemand.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach