In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Tür am Festplatztoilettenhäuschen von bisher unbekannten Tätern beschädigt. Offensichtlich wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Dadurch ist die Tür an den Ecken verbogen. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410