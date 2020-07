Toilettenanlage wohl nicht groß genug - Wildpinkler verwarnt

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, musste ein 30-jähriger Kraftfahrer, auf einem Rastplatz der A 3, Höhe Sailauf, seine Notdurft verrichten. Leider übersah er die auf diesem Rastplatz befindliche Sanitäranlage, die etwa 50 Meter von ihm entfernt war. Auch der rege Personenverkehr auf dem Rastplatz sowie die Blicke einer uniformierten Polizeistreife der Autobahnpolizei hielten ihn nicht davon ab, auf einen Grünstreifen zu urinieren. Nach Beendigung seines Geschäfts durfte er bei den Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 60 Euro entrichten.

Fuchs läuft auf A3 in Auto

Aschaffenburg. Am vergangenen Sonntagabend, gegen 20 Uhr, kam es auf der A 3, Höhe Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fuchs und einem Auto. Der Fuchs hatte zuvor unvermittelt die Fahrbahn gequert. Die 25-jährige Fahrerin des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Fuchs mit der Front des Pkw. Der Fuchs war an der Unfallstelle nicht mehr aufzufinden. Um ihn kümmert sich jetzt der zuständige Jagdpächter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach