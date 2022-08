Toilettenanlage des ehemaligen Krausenbacher Feuerwehrgerätehauses brennt

An der Einsatzstelle eingetroffen wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Der Trupp löschte das Feuer mit einem C-Rohr ab. Ein weiterer Atemschutztrupp stand als Rettungstrupp in Bereitschaft. Um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu bekommen, setzten die Einsatzkräfte zwei Hochleistungslüfter ein. Um sicherzugehen, dass kein Brandrauch in andere Zimmer geraten war, wurden diese kontrolliert.

Die Feuerwehren aus Dammbach, Heimbuchenthal, Bessenbach und Hobbach waren mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Kreisbrandmeister Marco Laske unterstützte Einsatzleiter Thomas Hegmann (Gruppenführer der Feuerwehr Dammbach) bei der Einsatzführung. Seitens des Rettungsdienstes war der Rettungswagen der BRK Rettungswache Hobbach anwesend. Der Rettungsdienst musste aber nicht eingesetzt werden.

Mitteilung der Kreisbrandinspektion