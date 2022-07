Tödlicher Zusammenstoß bei Schweinfurt

Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die Staatsstraße 2270 mit seinem Motorrad von Bergrheinfeld kommend in Richtung Schwanfeld (Landkreis Schweinfurt). Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Kawasakifahrer im Kurvenbereich kurz vor dem Ortseingang von Schwanfeld zu einem Überholmanöver an, übersah hierbei offenbar einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Der Zweiradfahrer kam im Anschluss an den Zusammenstoß mit schwersten Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Schaden am Pkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt wurde mit den Ermittlungen zur Unfallursache betraut, die durch einen Sachverständigen unterstützt werden. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Quelle: PP Unterfranken/lesa