Tödlicher Unfall: Quad-Fahrer bei Johannesberg ums Leben gekommen

Verkehrsunfall in Johannesberg.

Kurz nach 16 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall alarmiert. Ein Radfahrer hatte ein verunfalltes Quad und den Fahrer unterhalb der Kreisstraße AB13 bei Johannesberg entdeckt.

Wann es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der Quad-Fahrer auf der Kreisstraße von Johannesberg in Richtung Breunsberg unterwegs, als er nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde noch am Donnerstag eine Sachverständige hinzugezogen. Das Quad musste abgeschleppt werden, die Kreisstraße wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Ralf Hettler